Флойд Мейвезер провел эксклюзивные мастер-классы в Москве
Непобедимый Флойд Мейвезер открыл в России фитнес-клубы своей франшизы. Программа занятий в залах разработана с учетом опыта боксера. В воскресенье состоялось открытие в Москве, днем ранее в Петербурге, сообщает телеканал «Известия». Легендарный чемпион провел эксклюзивные мастер-классы. Россия стала первой страной, где появилась франшиза Мейвезера. Подобные спортивные залы до этого были только в США.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.