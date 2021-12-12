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Махачев поздравил Чарльза Оливейру с победой над Порье

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Боец ММА Ислам Махачев поздравил бразильца Чарльза Оливейру с победой в поединке с американцем Дастином Порье за пояс чемпиона UFC в легком весе. Свое поздравление Махачев 12 декабря разместил в Twitter.

«Поздравляю, Чарльз. Просто держись там ради меня», — написал Махачев.

Бой Оливейры и Порье проходил в ночь на 12 декабря (утро мск) на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Трансляцию поединка вел телеканал РЕН ТВ.

В первом раунде инициативу в поединке захватил Порье. Американец активно наносил удары, едва не отправив соперника в нокаут. Однако опыт помог бразильцу сдержать натиск. Но по общему количеству выброшенных ударов раунд явно остался за американцем.

Во второй пятиминутке ситуация изменилась. Оливейра сразу же перевел поединок в партер и более минуты удерживал соперника, нанося удары кулаками и локтями. Завершился поединок удушающим приемом со стороны бразильца.

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