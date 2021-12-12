Хакеры взломали Twitter премьер-министра Индии

Хакеры взломали Twitter-аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди. Злоумышленники успели опубликовать фейковое сообщение. Сообщалось, что Индия якобы признала биткоин законным платежным средством, а также что страна уже закупила криптовалюту. В офисе Моди попросили игнорировать новые сообщения, передает телеканал «Известия». Представители премьера заявили, что в Twitter быстро среагировали — доступ к аккаунту восстановили. Страницу премьера Индии уже взламывали в 2020 году и призывали сделать пожертвования в фонд с помощью криптовалюты.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.