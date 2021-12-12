Два человека погибли в Твери от отравления суррогатным алкоголем

Полиция устанавливает обстоятельства отравления суррогатным алкоголем в Твери, где погибли два человека. Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщил «Известиям» осведомленный источник.

Информация об отравлении поступила правоохранителям в 05:56 мск. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавшие скончались.

Выясняется происхождение суррогата, проводится доследственная проверка.

16 ноября следственные органы возбудили уголовное дело после отравления в Казани 11 молодых людей метанолом. Пострадавшие 1999–2003 годов рождения были госпитализированы в состоянии разной тяжести.

15 октября стало известно, что в Екатеринбурге 18 человек погибли от отравления метиловым спиртом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Массовое отравление происходило на протяжении нескольких дней. По последним данным, общее число погибших составило 35 человек.