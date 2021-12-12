Прямой эфир
Спорт
Пенья сенсационно одолела Аманду Нуньес в рамках UFC 269
Мир
Не менее 100 человек стали жертвами торнадо в штате Кентукки
Общество
Назван срок определения эффективности «Спутника V» против «Омикрона»
Мир
Аккаунт премьера Индии Моди в Twitter был взломан
Мир
Посольство РФ выразило соболезнования родным жертв торнадо в США
Мир
Байден назвал обрушившиеся на США торнадо крупнейшими в истории страны
Спорт
Оливейра победил Порье на турнире UFC 269
Мир
Украина засекретила данные о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе
Мир
Кисида переехал в официальную резиденцию премьера Японии
Мир
Глава МИД ФРГ оказалась в тупике из-за позиции по «Северному потоку — 2»

Два человека погибли в Твери от отравления суррогатным алкоголем

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция устанавливает обстоятельства отравления суррогатным алкоголем в Твери, где погибли два человека. Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщил «Известиям» осведомленный источник.

Как тут пить: эксперты оценили долю суррогатной водки в 20%
Почему люди осознанно покупают нелегальный алкоголь

Информация об отравлении поступила правоохранителям в 05:56 мск. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавшие скончались.

Выясняется происхождение суррогата, проводится доследственная проверка.

16 ноября следственные органы возбудили уголовное дело после отравления в Казани 11 молодых людей метанолом. Пострадавшие 1999–2003 годов рождения были госпитализированы в состоянии разной тяжести.

15 октября стало известно, что в Екатеринбурге 18 человек погибли от отравления метиловым спиртом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Массовое отравление происходило на протяжении нескольких дней. По последним данным, общее число погибших составило 35 человек.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021