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Три человека погибли в массовом ДТП в Кисловодске

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Три человека погибли в аварии с участием четырех автомобилей в Кисловодске, сообщили 12 декабря в краевом управлении ГИБДД.

ДТП произошло в ночь на воскресенье.

По предварительным данным, около 03:00 мск водитель Mercedes на большой скорости проигнорировал запрещающий сигнал светофора, после чего врезался в стоявший в попутном направлении Datsun. После этого Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Приорой» и Volkswagen Jetta, которые находились на перекрестке в ожидании сигнала светофора.

«От полученных травм на месте ДТП скончались водитель Mercedes-Benz, водитель и пассажир Datsun on-DO. Один пострадавший доставлен в городскую больницу», — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в этот день в Уфе произошла смертельная авария, унесшая жизни двух человек. На пересечении улиц Мингажева и 50 лет Октября столкнулись автомобили ВАЗ-21099 и Mazda 6. В результате ДТП погибли два человека — водитель и пассажир ВАЗа.

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