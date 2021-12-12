Два человека погибли при столкновении двух легковушек в Уфе

В Уфе произошла смертельная авария, унесшая жизни двух человек. Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщила пресс-служба ГИБДД по региону.

На пересечении улиц Мингажева и 50 лет Октября столкнулись легковые автомобили ВАЗ-21099 и Mazda 6.

В результате ДТП погибли два человека — водитель и пассажир ВАЗа. Они скончались еще до приезда скорой помощи, отметили в ГИБДД.

На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности уточняются.

Ранее, 10 декабря, во Владимирской области автомобиль Lada врезался в дерево, в результате ДТП погибли два человека, еще один пострадал. Авария произошла на 6-м км автодороги Великодворье–Барсуки в Гусь-Хрустальном районе.

По предварительной информации, за рулем автомобиля Lada находилась девушка 1999 года рождения. Она при прохождении правого поворота не справилась с управлением, после чего машина выехала на полосу встречного движения и съехала в кювет, где врезалась в дерево.