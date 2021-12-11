Два человека погибли в ДТП под Владимиром

Во Владимирской области автомобиль «Лада» врезался в дерево, в результате ДТП погибли два человека, еще один пострадал. Об этом 10 декабря сообщили пресс-службе управления МВД России по региону.

Авария произошла ранее в пятницу примерно в 18:30 часов на 6-м км автодороги «Великодворье–Барсуки» в Гусь-Хрустальном районе.

По предварительной информации, за рулем автомобиля «Лада» находилась девушка 1999 года рождения. Она при прохождении правого поворота не справилась с управлением, после чего машина выехала на полосу встречного движения и съехала в кювет, где врезалась в дерево.

В результате аварии погибла водитель автомобиля и ее пассажир 1999 года рождения, они скончались на месте происшествия. Еще одну пассажирку 2003 года рождения госпитализировали, передает пресс-служба ведомства.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

18 октября в Островском районе Псковской области в результате столкновения иномарки с деревом погиб водитель. Авария произошла на 36-м километре автодороги Остров–Новоржев. По предварительным данным, 55-летний водитель Skoda Octavia потерял управление на гравийном участке трассы. Автомобиль вылетел в правый кювет и врезался в дерево.