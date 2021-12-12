Российский экипаж МКС поздравил соотечественников с Днем Конституции

Российский экипаж МКС поздравил россиян с Днем Конституции, передает телеканал «Известия».

«Этот день больше, чем просто официальный праздник, — это памятная дата, когда был принят, пожалуй, главный государственный документ, посвященный каждому россиянину», — сказал космонавт Антон Шкаплеров.

«Благодаря именно этому главному российскому документу мы все имеем равные права и свободы, можем получать образование, трудиться, жить в мире и справедливости, мы можем пользоваться здравоохранением, материальными благами, иметь частную собственность, защищать собственные права и права своих близких. Дорогие соотечественники, мы искренне поздравляем всех вас с этим особым днем!» — отметил его коллега Петр Дубров.

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