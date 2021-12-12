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Путин рассказал о подработке частным извозом в 1990-х

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Президент Владимир Путин в 1990-е годы некоторое время был вынужден подрабатывать частным извозом. Об этом он рассказал в интервью для проекта под названием «Новейшая история», фрагмент которого опубликовал канал «Россия 24».

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В фильме, в частности, говорится о тяжелой экономической ситуации в стране в 1990-е годы и о том, что многим квалифицированным специалистам с трудом удавалось зарабатывать на жизнь.

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — поделился с авторами проекта Путин.

В 2018 году российский лидер уже рассказывал в документальном фильме Андрея Кондрашова, что он был готов подрабатывать таксистом в Санкт-Петербурге, после того как перестал работать в местной мэрии. Однако позже поступило предложение от управляющего делами президента переехать на работу в Москву. По словам Путина, он не мог не принять его, потому что другой работы не было.

1 июня президент России Владимир Путин рассказал, что его матери пришлось устроиться ночным сторожем, чтобы иметь возможность днем проводить время с сыном. Воспоминаниями о своем детстве глава государства поделился в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Также Путин обратил внимание на то, что, помимо времени, воспитание детей в больших семьях требует серьезных усилий и большой душевной отдачи, сердечного тепла. По словам главы государства, «ребенок в семье — это праздник».

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