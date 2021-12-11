Минсельхоз планирует исключить квартиры из программы сельской ипотеки

Минсельхоз исключит квартиры из сельской ипотеки в 2022 году. В ведомстве заявили, что мера поможет стимулировать строительство частных домов, сообщает телеканал «Известия». Банки получат поддержку от правительства, сообщает телеканал «Известия». Более 228 тыс. заявок на сельскую ипотеку поступило в этом году. Общая сумма выданных кредитов составила 97,5 млрд рублей. Программа Минсельхоза действует с 2020 года и направлена на повышение качества жизни в селе.

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