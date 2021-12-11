В Сан-Марино в качестве бустерной дозы начнут использовать «Спутник Лайт»

«Спутник Лайт» будут использовать в Сан-Марино с 22 декабря. Вакцина послужит в качестве бустерной дозы для привитых, передает телеканал «Известия». На прививку записались уже почти 300 человек. Партия препарата «Спутник Лайт» поступила в республику в ноябре. В стране продолжается вакцинация «Спутником V». По данным РФПИ, эффективность препарата в Сан-Марино через полгода после прививки составила 80%.

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