Умер бывший начальник ГРУ Федор Ладыгин

Экс-начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ генерал-полковник Федор Ладыгин скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщил в субботу, 11 декабря, глава аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.

В беседе с ТАСС он уточнил, что Ладыгин скончался на 84-м году жизни.

Федор Ладыгин возглавлял Главное разведывательное управление с 1992 по 1997 годы. Он также занимал пост вице-президента Союза ветеранов военной разведки после того, как ушел в отставку из ГРУ. В 1999-ом Ладыгин выдвигался в депутаты Госдумы РФ.

Военачальника похоронят на Федеральном военно-мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.