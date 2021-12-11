Глава МИД Британии призвала страны G7 противостоять Китаю

Великобритания призвала страны G7 противостоять Китаю. С заявлением выступила глава МИД страны Элизабет Трасс, передает телеканал «Известия». Она отметила, что 44 государства с низким уровнем дохода населения имеют задолженность перед КНР. G7 нужно предложить для них альтернативный вариант развития экономики. Предлагается объединить усилия в сфере торговли, инвестиций. Министерская встреча государств G7 состоится с 11 по 12 декабря. Мероприятие пройдет очно на северо-западе Англии.

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