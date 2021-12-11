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Прокуратура проверит обстоятельства экстренной посадки лайнера в Шереметьево

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Прокуроры столицы начали проверку обстоятельств экстренной посадки самолета рейса Москва–Краснодар в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщила журналистам представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

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«Причины произошедшего поручено установить московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, при наличии оснований рассмотреть вопрос о принятии исчерпывающих мер прокурорского реагирования», — цитирует ее сайт московской прокуратуры на транспорте.

Ситуация контролируется Московской межрегиональной транспортной прокуратурой. Как сообщили в аэропорту, причиной возвращения самолета стали технические неполадки. Самолет авиакомпании Nordwind рейс № 4161 вылетел по маршруту в 06:33 мск.

«Во время полета командир воздушного судна сообщил о технических неполадках на борту и решении вернуться в аэропорт вылета. Воздушное судно совершило благополучную посадку в штатном режиме в 07:45 в аэропорту Шереметьево», — рассказали в воздушной гавани.

На борту самолета находились 174 пассажира, посадка прошла при задействовании кислородных масок. Штатная высадка пассажиров и выгрузка багажа была обеспечена службами аэропорта и авиакомпании.

«Авиакомпания обеспечила оперативную замену воздушного судна на резервное, 163 пассажира переоформлены на следующий рейс», — добавили в Шереметьево.

Вылет воздушного судна в Краснодар ожидается в ближайшее время.

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