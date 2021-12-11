В центре Москвы автомобиль снес дорожный знак и загорелся

ДТП с последующим возгоранием автомобиля произошло в субботу, 11 декабря, в центре Москвы.

По данным РЕН ТВ, водитель иномарки снес дорожный знак, после чего машина загорелась.

Столичный дептранс уточнил, что авария произошла на улице Петровка. За рулем находился трезвый мужчина. Его доставили в участок для дачи показаний, а сам автомобиль эвакуировали.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, на движении машин произошедшее никак не отразилось.

Ранее, в субботу, стало известно, что во Владимирской области автомобиль «Лада» врезался в дерево, в результате ДТП погибли два человека, еще один пострадал. По предварительной информации, за рулем автомобиля «Лада» находилась 22-летняя девушка. Она при прохождении правого поворота не справилась с управлением, после чего машина выехала на полосу встречного движения и съехала в кювет, где врезалась в дерево.

В результате аварии погибли водитель автомобиля и ее пассажир 1999 года рождения, они скончались на месте происшествия. Пострадал еще один пассажир 2003 года рождения.