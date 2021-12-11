В Москве представили форму российских олимпийцев. На зимние Игры в Пекин делегация нашей страны поедет в новой экипировке, передает телеканал «Известия».

Участники Игр получат парадный и наградной костюмы, обувь и термобелье, шапки и солнцезащитные очки. В одежде использованы ткани с водоотталкивающей пропиткой.

Коллекцию впервые разработали при участии самих спортсменов. Элементы формы утверждала специальная комиссия Олимпийского комитета России.

«Мне показалось, я еще ее не мерила, но мне показалось, что она очень интересная и красивая. Я очень надеюсь, что в этой одежде нашим спортсменам во время выступления, после выступления, до выступления будет очень комфортно и они будут чувствовать тепло, тепло нашей страны, наших болельщиков, всех тех, кто верит в победу наших спортсменов», — рассказала олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

В состав делегации РФ на Играх в Пекине войдут более 450 человек.

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