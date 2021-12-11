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Непомнящий уступил Карлсену в 11-й партии матча за шахматную корону

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил норвежцу Магнусу Карлсену в 11-й партии матча за мировую шахматную корону, передает телеканал «Известия».

Таким образом Карлсен отстоял звание чемпиона мира. Встреча завершилась на 50-м ходу, россиянин играл белыми.

Итоговый счет — 7,5 : 3,5 в пользу Магнуса Карлсена.

Призовой фонд матча, проходившего в Дубае, — €2 млн. Карлсен получит €1,2 млн, Непомнящий — €800 тыс.

Норвежец завоевал шахматную корону в 2013 году. Россиянин впервые играл за звание чемпиона мира.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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