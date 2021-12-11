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Синоптики рассказали о погоде в Москве 11 декабря

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Погода с переменной облачностью и без осадков ожидается в столице в субботу, 11 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве столбики термометров покажут от -13 до -11 градусов. Ночью температура опустится до -14 градусов.

Синоптики предупреждают о формировании местами гололедицы.

Ветер в московском регионе будет иметь восточное и юго-восточное направление, скорость 5–10 м/с.

Атмосферное давление сохранится в пределах 761 мм ртутного столба.

10 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в столичном регионе на следующей неделе. Так, по его словам, в воскресенье в Москве температура повысится на 9–11 градусов и продолжит расти.

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