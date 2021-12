Склад с оружием взорвался в лагере палестинских беженцев на юге Ливана

Несколько мощных взрывов прогремели в пятницу, 10 декабря, на юге Ливана в лагере палестинских беженцев Бурдж аш-Шимали.

По данным местных СМИ, причиной взрывов стал пожар на оружейном складе, который принадлежит радикальному палестинскому движению ХАМАС.

По предварительным данным, погибших нет, 12 человек получили ранения, при этом несколько из них доставлены в госпиталь в тяжелом состоянии.

Военные оцепили район взрыва. На место происшествия прибыли пожарные команды, которые пытаются ликвидировать очаги возгорания.

#Breaking - an explosion accrued in Burej alshamli camp in Tyre (Lebanon) according to the reports, weapon storage that belongs to Palestinian organizations was exploded. pic.twitter.com/cPWnfTaY8e

22 ноября глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что РФ передала Ливану спутниковые снимки, сделанные в день взрыва в порту Бейрута.

4 августа 2020 года в Бейруте произошел взрыв, который разрушил морской порт города, тысячу домов на его территории.

По официальной версии властей, сдетонировали около 2,75 тыс. т аммиачной селитры, изъятой таможней Ливана шесть лет назад. Позже выяснилось, что владельцем судна Rhosus, которое доставило груз с селитрой в порт Бейрута в 2013 году, был российский бизнесмен Игорь Гречушкин.

В сентябре сообщалось, что сдетонировавший в 2020 году в порту Бейрута груз аммиачной селитры принадлежал фирме Savaro. Она входит в сеть компаний, в том числе офшорных, за которой стоит украинский бизнесмен Владимир Верноболь.