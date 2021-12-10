Работу приложения банка «Тинькофф» восстановили после сбоя

Работа мобильного приложения банка «Тинькофф» восстановлена после сбоя. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«У небольшой части пользователей наблюдались затруднения со входом в личный кабинет и мобильные приложения. <...> Работу приложения восстановили», — заявили «Известиям» в пресс-службе.

Портал DownDetector ранее в этот день зафиксировал сбой в работе приложения. Так, пользователи жаловались на проблемы с мобильным банкингом (48%), входом в приложение (38%) и проблемы с онлайн-банкингом (15%).

Также 10 декабря ряд пользователей Twitter сообщили, что им не удалось войти в приложение.

«Тинькофф», у вас приложение упало», — написал Александр.

«Похоже, что у банка «Тинькофф» глобальный собой», — сообщил GrooveZonee.

Ранее, 5 октября, пользователи онлайн-приложения Сбербанка рассказали о сбое в его работе. Так, было зафиксировано более 6 тыс. жалоб на работу сервиса. По данным портала Downdetector , сбои наблюдались в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах РФ.