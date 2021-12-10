Порядка 30 камер установят на дорогах Астраханской области

В Астраханской области на дорогах дополнительно установят 26 камер фото- и видеофиксации. Об этом стало известно после совещания в региональной ГИБДД, в котором участвовали сотрудники регионального министерства транспорта.

По словам врио начальника УГИБДД Тенгиза Хубулова, в этом году на федеральных трассах на 2,1% увеличилось количество ДТП. Число погибших также выросло. Если в прошлом году с января по ноябрь в авариях погибли 25 человек, то в этом году — 39.

Анализ показал, что причиной происшествий зачастую является превышение скорости движения автомобилей. Именно с этим связано решение об установке дополнительных камер, пишет «Астрахань-24».

В начале декабря сообщалось, что в Астраханской области за 11 месяцев этого года зафиксировано 274 ДТП с участием крупного рогатого скота, что на 39 аварий больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.