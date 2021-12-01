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Число ДТП с крупным рогатым скотом выросло в Астраханской области

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На территории Астраханской области за 11 месяцев 2021 года зафиксировано 274 ДТП с участием крупного рогатого скота, что на 39 аварий больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Астрахань 24» рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

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По данным ведомства, в 13 авариях три человека погибли и 12 пострадали.

Последний случай произошел 27 ноября на территории Володарского района. Автомобиль Skoda Yeti, за рулем которой находился 48-летний мужчина, сбил корову. Иномарка получила повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции установили владельца животного. В его отношении составили протокол, также ему выписали штраф на 1 тыс. рублей.

С начала года в Володарском районе зафиксировано 28 ДТП, связанных с наездом на крупный рогатый скот.

Жителям региона напоминают об административной ответственности за бесконтрольный выпас животных, а также их прогон через дороги в неустановленных местах.

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