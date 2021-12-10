Тихановская посетовала на слабую поддержку со стороны Запада

В большинстве случаев страны, в том числе европейские, лишь осуждают власти Белоруссии и выражают обеспокоенность, но никаких серьезных последствий для Минска не наступает. Об этом 10 декабря заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

«Я запуталась, я не понимаю, в чем разница между «очень глубоко и сильно обеспокоены» и «глубоко, исключительно серьезно обеспокоены», — сказала она на организованном США «Саммите за демократию».

Тихановская отметила, что во время встречи с министром иностранных дел одного из государств он сказал ей: «Мы сделали всё что могли, и ничего не сработало». По словам лидера оппозиции Белоруссии, в голосе ее собеседника были раздражение и усталость.

«Мы полагаемся на вашу помощь, но также и на вашу последовательность», — подчеркнула она.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко с 80,1% голосов, в стране начались массовые акции оппозиции. Итоги голосования не признали США и страны ЕС. Тихановская, которая была одним из кандидатов в президенты, также не согласилась с итогами выборов, призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов и покинула страну.

В декабре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела в отношении членов оппозиции, включая Тихановскую, по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Позже против Тихановской и еще одного беглого оппозиционера Павла Латушко было возбуждено новое уголовное дело. Их обвинили в «самовольном присвоении звания или власти должностного лица».