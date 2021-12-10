Прямой эфир
Мир
Минфин США ввел санкции за связи с КНР, Мьянмой, КНДР и Бангладеш
Мир
Глава МИД Литвы подал в отставку из-за транзита белорусских грузов
Мир
Ангела Меркель решила написать автобиографию
Общество
Депутат Миронов предложил ежегодно выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию
Армия
Истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
Общество
Пробки в Москве достигли 10 баллов из-за гололедицы
Мир
В США заявили о праве украинского судна на проход в Керченском проливе
Мир
Журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира
Политика
Госдуме предложили ввести штрафы за ненадлежащее содержание животных
Экономика
ФАС допустила удержание цены бензина в 2022-м в пределах инфляции из-за демпфера

Тихановская посетовала на слабую поддержку со стороны Запада

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В большинстве случаев страны, в том числе европейские, лишь осуждают власти Белоруссии и выражают обеспокоенность, но никаких серьезных последствий для Минска не наступает. Об этом 10 декабря заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Печеньки-тур: для чего Тихановская ездила в США
Оппозиционерка встретилась с Джо Байденом и порассуждала об отношениях с Россией

«Я запуталась, я не понимаю, в чем разница между «очень глубоко и сильно обеспокоены» и «глубоко, исключительно серьезно обеспокоены», — сказала она на организованном США «Саммите за демократию».

Тихановская отметила, что во время встречи с министром иностранных дел одного из государств он сказал ей: «Мы сделали всё что могли, и ничего не сработало». По словам лидера оппозиции Белоруссии, в голосе ее собеседника были раздражение и усталость.

«Мы полагаемся на вашу помощь, но также и на вашу последовательность», — подчеркнула она.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко с 80,1% голосов, в стране начались массовые акции оппозиции. Итоги голосования не признали США и страны ЕС. Тихановская, которая была одним из кандидатов в президенты, также не согласилась с итогами выборов, призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов и покинула страну.

В декабре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела в отношении членов оппозиции, включая Тихановскую, по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Позже против Тихановской и еще одного беглого оппозиционера Павла Латушко было возбуждено новое уголовное дело. Их обвинили в «самовольном присвоении звания или власти должностного лица».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021