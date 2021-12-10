Депутат Миронов предложил ежегодно выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов направил в правительство законопроект о ежегодной выплате российским пенсионерам 13-й пенсии. Об этом сообщает его пресс-служба в своем Telegram-канале в пятницу, 10 декабря.

Отмечается, что реализация инициативы будет стоить 654,8 млрд рублей.

Миронов подчеркнул, что предложение направлено на борьбу с бедностью, а пенсионеров он назвал «самыми социально незащищенными гражданами». Он рассказал, что обычно в декабре перед новогодними праздниками эта категория россиян берет потребительские кредиты и займы, а потом может столкнуться со сложностями при их погашении. Депутат выразил надежду, что 13-я пенсия позволит пенсионерам отказаться от ссуд.

В этом же законопроекте предлагается в два раза повысить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости для граждан от 70 лет и старше. Сейчас норма действует в отношении тех, кому более 80 лет. В этом году фиксированная выплата составила 6044 рублей, отметил Миронов. На реализацию меры потребуется еще 53,9 млрд рублей.

В октябре профессор кафедры и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что в 2022 году больше всего вырастут социальные пенсии и пенсии по госпенсионному обеспечению. С учетом повышения среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, социальной — 10 307 рублей.