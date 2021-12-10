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Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro получил новую версию в России

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Российские дилеры Chery начали продажи семиместного кроссовера Tiggo 8 Pro с новым топовым пакетом оснащения Ultimate. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 10 декабря.

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Автомобиль в исполнении Ultimate включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения о покидании полосы, ассистента удержания в полосе, систему помощи при движении в пробках, систему предупреждения о фронтальном столкновении, систему распознавания дорожных знаков, систему предупреждения о заднем перекрестном столкновении. Максимальная рекомендованная розничная стоимость Chery Tiggo 8 Pro Ultimate c учeтом максимальных выгод составляет 2 319 900 рублей.

Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro построен на платформе T1X. Длина автомобиля составляет 4722 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1746 мм. Колесная база достигает 2710 мм. Клиренс равен 190 мм.

В России семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro предлагается с двумя вариантами бензиновых силовых агрегатов — турбированным двигателем 1,6 л в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой передач и турбированным двигателем объемом 2,0 л в паре с вариатором.

29 июня стало известно, что Chery рассматривает возможность в ближайшие два года начать продажи в России автомобилей с электрическими силовыми установками.

На данный момент в компании готовят необходимый пакет технической документации для прохождения сертификации машин, проводят маркетинговые исследования, а также готовятся к испытаниям электромобилей в условиях российских дорог и климата.

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