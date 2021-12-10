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«Дюна» стала самой популярной аудиокнигой в России

«Дюна» стала самой популярной аудиокнигой в России по версии Storytel
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Международный сервис аудиокниг Storytel подвел итоги самых интересных литературных тенденции уходящего 2021 года, а также популярных жанров, авторов и аудиокниги, которые слушали в России и во всем мире. Данные имеются в распоряжении «Известий».

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Самой популярной аудиокнигой в России стала «Дюна» Фрэнка Герберта. Среди детских произведений первое место заняла «Манюня» Наринэ Абгарян.

Традиционно наиболее читаемыми жанрами в России остаются «фантастика и фэнтези» и «художественная литература», при этом во всем мире эту позицию занимают детективы.

Самым популярным автором исторических книг в мире признан Борис Акунин.

Интересно, что такой жанр, как «экономика и бизнес» вызывает наибольший интерес именно в России, а исторические аудиокниги слушают в Швеции и России чаще, чем в других странах.

В октябре были приведены данные «Росиндекса», согласно которым наибольшую читательскую активность сегодня демонстрируют юные россияне в возрастных группах 16–19 лет и 20–24 года. По прогнозу аналитиков, к концу 2021 года объем книжного рынка России должен составить 361 млн экземпляров и 99 млрд рублей.

Ранее, в апреле, россияне назвали самые смешные литературные произведения.

По данным Storytel, на первом месте рейтинга расположился роман «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, далее следуют произведения Николая Гоголя, Джерома К. Джерома и Федора Достоевского.

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