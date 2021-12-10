Бизнес-экосистемы — это реальность, с которой не всё предпринимательское сообщество нашей страны уже знакомо или привыкло, но именно в ней, по оценке экспертов ТПП РФ, ему предстоит развиваться.

О чем же речь? Бизнес-экосистема — это набор собственных или партнерских сервисов, объединенных вокруг компании. Экосистемы стремятся предоставить как клиентам, так и бизнесу комплекс сервисов, необходимых для повседневной жизни и работы.

Сам термин впервые использовал британский ботаник Артур Тэнсли почти сто лет назад, назвав экосистемой локальные сообщества организмов, которые взаимодействуют друг с другом и окружающей средой, совместно эволюционируют. В 1990-х годах бизнес-стратег Джеймс Мур предложил рассматривать отдельную компанию не как одного игрока, а как представителя бизнес-экосистемы, охватывающей множество участников.

По этому пути первыми пошли американские и китайские компании — Amazon, Apple, Google, Facebook, Alibaba, Tencent, Baidu... Впрочем, пока нельзя сказать, что какая-то из этих компаний завершила процесс строительства экосистемы, все они находятся в процессе развития.

Экономика России сегодня также вовлечена в глобальный тренд становления экосистем, перспективы ее роста значительны. По прогнозам аналитиков, основные направления здесь — рынки электронной коммерции, цифровых аудиовизуальных сервисов и ряд других. Считается, что в ближайшие годы темпы роста здесь будут взрывными.

Правда, тут надо сделать оговорку: за высокими темпами роста скрывается пока невысокий объем самих цифровых рынков в РФ. Он составляет 5–6 трлн рублей в год, и это намного ниже капитализации, например, одного Amazon. Иными словами, отечественным экосистемам приходится конкурировать с международными корпорациями, имеющими огромные ресурсы на свое развитие.

При этом активное развитие новых рынков требует и новых подходов к регулированию. Мы видим, что многие органы власти обеспокоены вопросом, как следует, регулировать новые цифровые рынки. Их основная задача — найти правильный баланс, который позволит отечественным экосистемам не проиграть конкуренцию западным гигантам, российским гражданам пользоваться высококачественными сервисами, а российской экономике наращивать темпы роста за счет развития новых технологий. Пока никаких финальных решений не было принято, однако мы надеемся на взвешенный подход, направленный в первую очередь на развитие, а не на его ограничение.

Полагаю, надо назвать вполне реальные плюсы для бизнеса от экосистем. Бизнес здесь выигрывает благодаря возможности использовать экосистему для собственного развития и продвижения: рост прибыльности идет за счет расширения спроса и снижения издержек.

Что очень важно для российских условий, так это то, что участие в экосистеме позволяет исключить неэффективных посредников из цепочек поставщиков. В то же время повышается уровень конкуренции, происходит «обеление» экономики, а это чрезвычайно важно для страны. Потребитель же получает больший выбор, высокую скорость исполнения заказа.

Кроме того, экосистемы объективно стимулируют развитие предпринимательской культуры, обмен оптом и компетенциями. Нельзя не подчеркнуть их роль в развитии малого и среднего предпринимательства (МСП). Они позволяют создать новые рабочие места, развивать стартапы благодаря акселерационным программам, партнерству и доступу к цифровым платформам.

Например, экосистема «Сбера» предлагает целый ряд сервисов, которые делают работу МСП удобней и эффективней: «Деловая среда», «СберРешения», «СберКорус», «Эвотор» и другие. Важно, что возможностями экосистемы продвижения своих товаров и сервисов может пользоваться неограниченное число предпринимателей.

Крупные платформы объективно заинтересованы в том, чтобы поставщиков становилось всё больше, они заботятся о компаниях-поставщиках, как и о клиентах, предлагая им различные сервисы и постоянно повышая их качество. Среди таких сервисов и доступ к платформам электронной коммерции. Экосистемы заинтересованы в росте количества качественных поставщиков, поэтому работают над повышением прозрачности и удобства процесса привлечения новых поставщиков.

Мы в ТПП РФ отмечаем, что именно бум цифровизации ведет к появлению и развитию экосистем. Технологии уже позволили крупнейшим игрокам рынка объединить свои цифровые сервисы в структуры, выстроенные вокруг потребностей миллионов пользователей. России нужны инвестиции, а экосистемы как раз позволяют их привлекать.

В сущности, сегодня можно утверждать, что, ускоренно развивая свои сильные экосистемы, Россия в этом плане может стать третьей страной в мире наряду с США и Китаем. Есть у нас такой реальный шанс, если мы всё будем делать правильно и не будем терять времени.

Автор — глава Торгово-промышленной палаты России

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора