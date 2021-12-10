В Санкт-Петербурге после реставрации открылась станция «Маяковская»

Станция метро «Маяковская» в Санкт-Петербурге открыта. Ремонт длился 11 месяцев. Войти на станцию можно только с Невского проспекта. Выход из станции приведет на улицу Марата, сообщает телеканал «Известия». На «Маяковской» установлено «умное» видеонаблюдение. Система автоматически обнаруживает забытые предметы. «Маяковскую» отремонтировали впервые с открытия в 1967 году.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.