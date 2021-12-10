Тело подполковника Росгвардии без рук обнаружили в Тульской области

Тело пропавшего подполковника Росгвардии без кистей рук обнаружили в Тульской области. Об этом стало известно в пятницу, 10 декабря.

По данным «Известий», погибший 18 ноября поругался со своей бывшей сожительницей. После разрыва у них были сложные отношения, она запрещала ему видеть ребенка. Также у мужчины и женщины были финансовые споры по поводу недвижимости.

По предварительной версии, подполковник уехал в пригород, на заброшенной даче выпивал, после чего совершил суицид. У мужчины обнаружили взрывные и осколочные ранения, кисти рук ампутированы.

Поиски мужчины начали 20 ноября по заявлению бывшей сожительницы.

29 сентября 19-летний рядовой срочной службы из ракетного соединения в ЗАТО Свободный в Свердловской области был найден мертвым. Согласно предварительной версии следователей, молодой человек совершил самоубийство перед заступлением в наряд.