В пресс-центре МИЦ «Известия» Игорь Бутман представляет новый альбом. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит презентация нового альбома Игоря Бутмана Only Now. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Музыкант, народный артист России Игорь Бутман рассказывает о работе над альбомом, предстоящих концертах, творческих планах и подготовке к 100-летию российского джаза в 2022 году.

Only Now — 18-й студийный альбом Игоря Бутмана, выпуск которого состоится 10 декабря 2021 года. В альбом вошли как прежде не издававшиеся авторские композиции, так и уже любимые публикой песни. Премьерные концерты пройдут с 15 по 19 декабря в Нью-Йорке.