В Японии создали светящуюся при контакте с частицами COVID-19 маску

Японские ученые Университета префектуры Киото создали защитную маску, которая светится при условии контакта с частицами коронавируса. Об этом сообщает японское издание Kyodo News.

Группа ученых во главе с руководителем учреждения Ясухиро Цукамото заметила, что страусы способны вырабатывать несколько видов антител, которые нейтрализуют инородные тела в организме. В рамках исследования в феврале специалисты ввели в организм лабораторных страусов деактивированные частицы COVID-19. В результате эксперимента они извлекли большое количество антител из отложенных птицами яиц.

На основе полученного материала медики создали защитный фильтр, обработанный флуоресцентным красителем, и поместили его в маску. Отмечается, что, если произойдет контакт с частицами вируса, поверхность маски будет светиться в ультрафиолетовом спектре.

Японские специалисты на протяжении десяти дней проводили тестирование с 32 зараженными коронавирусом пациентами и заметили, что все маски, которые носили участники исследования, реагировали на ультрафиолетовое излучение. После этого исследователи увеличили численность группы до 150 человек.

«В будущем мы хотим превратить маску в простой набор для тестирования, который может использовать каждый», — сказал Цукамото.

При этом он добавил, что подобный комплект может продаваться по низкой цене.

В июне медики из Бразилии пришли к выводу, что использование медицинских масок помогает уменьшить количество выдыхаемых частиц коронавируса в тысячу раз. Анализ показал, что на внешней поверхности маски следов РНК коронавируса практически не было даже в тех случаях, когда пациент страдал от явной формы COVID-19.