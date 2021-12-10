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Депутат Госдумы Шеремет оценил инцидент с судном ВМС Украины

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В Госдуме предостерегли Киев от прорыва через Керченский пролив. По словам депутата от Крымского региона Михаила Шеремета, ответственными за провокацию являются должностные лица, передает телеканал «Известия».

«За этой провокацией стоят высшие должностные лица Украины. Без отмашки президента Украины ничего бы этого не было. В случае повторения попыток, связанных с желанием или имитацией прорыва через Керченский пролив, украинские корабли ждет незавидная участь. Наши пограничники будут действовать строго в рамках российского законодательства. При этом вся ответственность за судьбы моряков будет полностью лежать на украинских властях, отдавших столь преступный приказ. Нет никаких сложностей для прохода пролива. Надо просто выполнить элементарные требования и заблаговременно подать заявку. А так налицо явная провокация. В ответ мы должны задействовать механизм жестких санкций, может энергетического характера, чтобы впредь неповадно было заниматься созданием точек эскалации у наших границ», — заявил парламентарий.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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