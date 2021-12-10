В Кемеровской области загорелся торговый павильон

В Кемеровской области произошел крупный пожар в здании торгового павильона. Огонь охватил площадь в 950 кв. м. Телеканал РЕН ТВ в пятницу, 10 декабря, опубликовал кадры тушения возгорания.

Судя по видео, огонь повредил большую часть постройки, но спасатели оперативно потушили возгорание. Отмечается, что никто не пострадал.

Согласно пресс-службе регионального главка МЧС, пламя вспыхнуло в торговой точке в городе Гурьевске. Еще до прибытия пожарных здание самостоятельно покинул один человек.

В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара.

7 декабря рабочий погиб в результате пожара на складе в городском округе Истра. Возгорание произошло на объекте строительства складского помещения в деревне Деньково. Проводится проверка по факту происшествия.