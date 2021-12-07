Прямой эфир
Мир
Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи
Общество
Попова сочла преждевременными разговоры о снятии ограничений по COVID-19
Общество
В ГД оценили подготовку предложений о компенсации инфляции для пенсионеров
Общество
В Совфеде оценили инициативу ограничить продажу алкоголя на Новый год
Общество
Роспотребнадор сократил срок действия ПЦР-теста на коронавирус до 48 часов
Общество
Тела еще 13 погибших в аварии на шахте «Листвяжной» подняли на поверхность
Мир
В Госдуме оценили дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине
Мир
Суд на Украине утвердил ходатайство о задержании Поклонской
Мир
В Швеции уличили США и НАТО во лжи о «российской угрозе»
Общество
Полицейский рассказал о задержании стрелявшего в московском МФЦ

Рабочий погиб при пожаре на складе стройматериалов в городском округе Истра

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рабочий погиб в результате пожара на складе в городском округе Истра. Проводится проверка. Об этом старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области Ольга Врадий сообщила во вторник, 7 декабря.

По словам представителя ведомства, возгорание произошло на объекте строительства складского помещения в деревне Деньково. «После локализации пожара было обнаружено тело мужчины — рабочего строительной организации. По данному факту следственным отделом по городу Истре ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», — сказала Врадий агентству городских новостей «Москва».

Ранее в этот день РЕН ТВ сообщало, что склад загорелся на площади 12 тыс. кв. м.

Позже появилась информация, что пожар локализовали на площади 500 кв. м, пишет РИАМО.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021