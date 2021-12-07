Рабочий погиб при пожаре на складе стройматериалов в городском округе Истра

Рабочий погиб в результате пожара на складе в городском округе Истра. Проводится проверка. Об этом старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области Ольга Врадий сообщила во вторник, 7 декабря.

По словам представителя ведомства, возгорание произошло на объекте строительства складского помещения в деревне Деньково. «После локализации пожара было обнаружено тело мужчины — рабочего строительной организации. По данному факту следственным отделом по городу Истре ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», — сказала Врадий агентству городских новостей «Москва».

Ранее в этот день РЕН ТВ сообщало, что склад загорелся на площади 12 тыс. кв. м.

Позже появилась информация, что пожар локализовали на площади 500 кв. м, пишет РИАМО.