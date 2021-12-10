Ученый рассказал об особенностях русской «Дельты»

Более 90% всех случаев коронавируса на территории России с июня этого года вызваны вариантом штамма «Дельта» AY.122, который спровоцировал уже два пика заболеваемости на территории страны. Об этом в интервью «Известиям» заявил профессор Сколковского института науки и технологий, молекулярный биолог Георгий Базыкин.

«Российский вариант отличается от основной базовой версии «Дельты» двумя собственными мутациями. Ни одна из них не в спайк-белке. Первая находится в гене, который называется NSP2, другая — в гене, который называется ORF7a. Эти мутации немного меняют последовательность аминокислот в белках, но, по-видимому, никакого принципиального значения не имеют», — пояснил ученый.

По его словам, специалисты уверены, что именно этот штамм так распространился в РФ в результате случайности, а не особых свойств.

«На ранней стадии новой эпидемической волны произошло то, что в генетике называется эффектом основателя, когда важно, какой именно из равноправных вариантов случайно оказывается в вашей стране. И вот он первым и успевает размножиться», — рассказал эксперт.

По мнению Георгия Базыкина, по такому же сценарию может развиваться и ситуация со штаммом «Омикрон», поэтому каждый завоз может иметь принципиальное значение для начала нового пика эпидемии.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Каждый завоз «Омикрона» может приблизить начало нового пика эпидемии»