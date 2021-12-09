Прямой эфир
Мир
Путин сравнил происходящее в Донбассе с геноцидом
Мир
Власти США ввели санкции против экс-главы Конституционного суда Украины
Мир
Макрон анонсировал переговоры с Путиным на следующей неделе
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о региональной власти
Мир
Байден и Зеленский начали переговоры
Мир
Корабль ВМС Украины направился в сторону Керченского пролива
Мир
Грызлов назвал абсурдным предложение Киева включить в СЦКК Францию и Германию
Общество
Путин призвал обеспечить права детей-сирот
Общество
Минздрав зарегистрировал самый дорогой препарат для лечения СМА — «Золгенсму»
Спорт
«Спартак» обыграл польскую «Легию» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Путин поддержал идею развивать способы голосования для соотечественников

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением усовершенствовать способы голосования для соотечественников за рубежом вне зависимости от дополнительных расходов. Об этом он заявил 9 декабря.

Только для своих: где смогут проголосовать соотечественники за рубежом
И чем будет отличаться процесс волеизъявления на иностранных участках

«По поводу совершенствования способов голосования для соотечественников за рубежом. Да, согласен, нужно подумать и предпринять необходимые меры вне зависимости от того, что это потребует дополнительных расходов», — сказал глава государства на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Путин добавил, что граждане России, где бы они ни проживали, должны пользоваться в полном смысле слова всеми правами граждан страны.

Ранее, 19 сентября, сообщалось, что голосование на выборах в Госдуму на всех зарубежных участках проходит спокойно. Отмечалось, что у посольства РФ в Париже россияне выстроились в очереди для того, чтобы отдать свой голос на выборах. Некоторые граждане РФ приходили семьями, вместе с детьми.

До этого, 16 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что МИД РФ сделает всё необходимое, чтобы россияне, которые находятся за границей, могли в полной мере реализовать свое конституционное избирательное право. Он пообещал сделать всё возможное, чтобы выборы в Госдуму были честными, прозрачными и безопасными. По словам министра, при российских посольствах и консульствах за рубежом были сформированы 348 избирательных участков. Также он обратился к находящимся за рубежом гражданам России, призвав отдать свой голос на выборах в Госдуму.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021