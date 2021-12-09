Путин поддержал идею развивать способы голосования для соотечественников

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением усовершенствовать способы голосования для соотечественников за рубежом вне зависимости от дополнительных расходов. Об этом он заявил 9 декабря.

«По поводу совершенствования способов голосования для соотечественников за рубежом. Да, согласен, нужно подумать и предпринять необходимые меры вне зависимости от того, что это потребует дополнительных расходов», — сказал глава государства на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Путин добавил, что граждане России, где бы они ни проживали, должны пользоваться в полном смысле слова всеми правами граждан страны.

Ранее, 19 сентября, сообщалось, что голосование на выборах в Госдуму на всех зарубежных участках проходит спокойно. Отмечалось, что у посольства РФ в Париже россияне выстроились в очереди для того, чтобы отдать свой голос на выборах. Некоторые граждане РФ приходили семьями, вместе с детьми.

До этого, 16 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что МИД РФ сделает всё необходимое, чтобы россияне, которые находятся за границей, могли в полной мере реализовать свое конституционное избирательное право. Он пообещал сделать всё возможное, чтобы выборы в Госдуму были честными, прозрачными и безопасными. По словам министра, при российских посольствах и консульствах за рубежом были сформированы 348 избирательных участков. Также он обратился к находящимся за рубежом гражданам России, призвав отдать свой голос на выборах в Госдуму.