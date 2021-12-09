Пострадавших в смертельном ДТП в Бугуруслане доставили в Оренбург

В Оренбург вертолетом санавиации доставили троих пострадавших в смертельном ДТП в Бугуруслане. Среди получивших травмы — двухлетний ребенок. Его в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в Центр детской хирургии.

На борту вертолета ребенок находился на аппарате ИВЛ, сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на региональный минздрав.

Авария произошла в Бугуруслане утром 8 декабря у поселка Степановка. Водитель Mazda выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Largus. В результате пассажир отечественного автомобиля скончался на месте.

Два молодых человека и ребенок, находившиеся в иномарке, серьезно пострадали. Было принято решение транспортировать их в областной центр вертолетом санавиации.

Ранее сообщалось, что в Японии автомобиль врезался в группу дошкольников. Сразу 10 детей получили травмы различной степени тяжести. ДТП случилось утром, во время того как малыши шли на прогулку в парк с воспитателем.