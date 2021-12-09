Десять детей пострадали в результате наезда автомобиля в Японии

Автомобиль врезался в группу дошкольников в Японии. Сразу 10 детей получили травмы различной степени тяжести, сообщает телеканал «Известия».

ДТП случилось утром, во время того как малыши шли на прогулку в парк с воспитателем. За рулем автомобиля находился 74-летний мужчина, который также был госпитализирован.

Полиция выясняет обстоятельства и причины ДТП.

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