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Автомобиль сбил на «зебре» восьмилетнего ребенка под Липецком

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В городе Грязи Липецкой области произошло ДТП с участием ребенка-пешехода. На улице 8 Марта водитель автомобиля ВАЗ-11183 сбил восьмилетнего мальчика, который по пути в школу переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенка доставили в Липецкую областную клиническую больницу. У него диагностированы ушибы. После оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение, пишет GOROD48 со ссылкой на региональную ГИБДД.

В ведомстве обратили внимание на негативную тенденцию — в регионе участилось количество ДТП с участием детей. Водителей просят учитывать неблагоприятные погодные условия и быть предельно внимательными на участках недалеко от школ и детских садов, снижать скорость при подъезде к ним.

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