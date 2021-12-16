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Международный экспериментальный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация». Трансляция

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Уникальный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация» пройдет по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Главная особенность соревнований заключается в том, что проводятся они на основе правил 2001–2005 годов и правил 2022–2024 годов. Гимнастки будут выступать в многоборье, в программу которого включены упражнения с четырьмя предметами — обручем, мячом, булавами и лентой.

Основным критерием отбора гимнасток для участия в турнире стали результаты Олимпиады-2020 — на «Небесной грации» выступят девушки из 11 сборных, представленных в Токио. Болельщики увидят в Москве спортсменок с четырех континентов и из 14 стран.

Соревнования посетят почетные гости, в том числе олимпийские чемпионки по художественной гимнастике.

Организацию турнира осуществляет Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Генеральный спонсор мероприятия — АО «СОГАЗ». Турнир направлен не только на совершенствование и развитие художественной гимнастики как олимпийского вида спорта, но и предполагает обмен опытом между тренерами и судьями разных школ и стран.

Турнир пройдет на «ВТБ Арене» в Москве 16–17 декабря. «Известия» покажут прямую трансляцию соревнований.

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