Первую ледовую переправу открыли в Красноярском крае

Первая за сезон ледовая переправа открылась в Красноярском крае. Автомобилисты смогут проехать по льду в поселок Диксон.

В МЧС отмечают, что из-за аномально теплой погоды открытие переправ затянулось. Стабильный мороз установился в районе Диксона, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Всего в регионе планируют открыть почти 130 проездов по льду.

В МЧС напоминают, что водителям необходимо соблюдать ряд правил при движении по автозимникам. Вес автомобиля не должен превышать грузоподъемность переправы. Скорость движения составляет до 10 км/ч. Во время тумана, метели и других погодных условий, ухудшающих видимость, следует воздержаться от проезда по льду.

В Томске первую ледовую переправу открыли 6 декабря. Автомобили весом не более 2 т могут проехать по Оби на дороге Томск–Каргала–Колпашево.