Колпашевскую ледовую переправу открыли в Томской области

В Томской области 6 декабря начала работу ледовая переправа через реку Обь на дороге Томск — Каргала — Колпашево. На лед могут выехать транспортные средства весом не более 2 т.

На автозимнике организовали две полосы движения, протяженность каждой составляет 1,1 км. Об этом пишет РИА «Томск». Помимо Колпашевской, в Томской области открыли еще пять переправ в Тегульдетском, Александровском, Верхнекетском и Парабельском районах.

На период ледостава без транспортного сообщения остались свыше 60 населенных пунктов региона. Большинство паромных переправ пришлось закрыть. В селах создан необходимый запас медикаментов, топлива и кормов для животных до открытия всех ледовых переправ. Всего в Томской области создадут 70 переправ и два наплавных моста.