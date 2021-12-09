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Количество подписок в экосистеме «Тинькофф» превысило 1,3 млн

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Количество активных пользователей подписок Tinkoff Pro в экосистеме «Тинькофф» превысило 1,3 млн человек. За прошедший год клиенты «Тинькофф» с этой подпиской сэкономили более 2 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» в четверг, 9 декабря.

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Как рассказал вице-президент, руководитель управления партнерских программ банка Александр Бро, подписка Tinkoff Pro — это ключ к экосистеме «Тинькофф». Она объединяет все сервисы экосистемы под одним «зонтиком» и позволяет пользоваться ими на выгодных условиях.

«Это однозначно Win-Win история для всех участников — клиентов, партнеров и самой группы. С помощью Tinkoff Pro мы помогаем клиентам пользоваться их текущими продуктами на более выгодных условиях, доносим до них все преимущества новых фич и продуктов от группы и партнеров, параллельно увеличивая количество продуктов группы на одного клиента в экосистеме», — пояснил он.

Бро также отметил, что сейчас подписчики в среднем пользуются 2,1 продукта группы, для клиента без подписки этот показатель равен 1,5. Кроме того, более 90% пользователей становятся постоянными пользователями подписки.

«Мы ожидаем, что к концу 2022 года их число вырастет более чем в два раза. Среди наших партнеров по подпискам — российские и мировые лидеры на рынке развлечений, такие как IVI, START, Spotify, MyBook, и в будущем году мы планируем только расширять этот список, предлагая еще больше привилегий для наших клиентов», — заявил Бро.

Tinkoff Pro позволяет использовать продукты и сервисы экосистемы «Тинькофф», а также ее партнеров на более выгодных условиях. Клиенты могут экономить благодаря повышенному кешбэку для подписчиков, отсутствию комиссии по переводам с карты на карту и со счетов ИП, повышенным процентам по вкладам и на остаток по счету, отсутствию необходимости платить за обслуживание карты, более выгодному курсу валют, возможности покупать бумаги TCS Group без комиссии.

«Тинькофф» объявил о запуске Tinkoff Pro 10 ноября прошлого года. Отмечалось, что благодаря подписке клиенты, в частности, смогут увеличить свой доход (в том числе от сбережений). Кроме того, Tinkoff Pro предлагает повышенный кешбэк на кинобилеты, музеи и рестораны, а также на путешествия, страхование и другое. Дополнительно можно подключать тематические партнерские подписки.

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