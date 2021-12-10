Инициатива действующего главы Белого Дома Джо Байдена собрать «демократии» вместе с 9 по 10 декабря вызывает смешанные впечатления у международников. С одной стороны, можно, а, по мнению Вашингтона, даже нужно забыть, что в мире, кроме 110 стран, незамеченными оказались 92, и вспомнить предвыборное обещание американского лидера провести такое мероприятие. Более того, кого интересует, что в ООН, создателем которого выступили в свое время и США, 193 государства-члена. В конце концов, организаторов явно больше волнует демонстрация силы, авторитета американской стороны, которая по-прежнему хочет поведать миру о «демократии».

Благо, государств, страдающих международно-политической амнезией и готовых начать все «с чистого листа» за свой же счет так много, что можно не особо напрягаться. Югославия, Афганистан, Ирак, Сирия, Ливия — что было в этих странах, когда Америка заикалась о проблемах демократии и сама, собственными силами «исправляла» положение, оставляя за собой руины? Мы ничего не поняли — «Это другое!»

С другой стороны, не менее очевидно, что Белому дому, в общем и целом, уже нечего предложить миру. Идеологический вакуум и взаимное недоверие, появлению которого, во многом, США и способствовали, привело к тому, что мир стал окапываться, окружать себя забором и «демократия» — последнее, о чем он думает. «Надо что-то делать», — решили в Вашингтоне. И тут им не откажешь — нечто конструктивное и впрямь не помешало бы.

Однако недавние заявления от 7 декабря главы Пентагона Ллойда Остина об угрозах и агрессии со стороны «Китая на Тайване» и «России на Украине» едва ли создают конструктивную почву для диалога. В то время как появление в сентябре 2021 трехстороннего оборонительного союза США, Великобритании и Австралии — AUCUS, — открыто направленного против Пекина, убивает последние сомнения — формула «против кого дружим» полностью применима и к «Саммиту за демократию».

Из стран постсоветского пространства были приглашены Украина, Армения, Грузия, Молдавия, Литва, Латвия и Эстония. И здесь речь, конечно, идет о попытке противопоставить эти государства тем, кого не пригласили на вечеринку. Прежде всего — России, Белоруссии, Казахстану, Киргизии и другим странам, входящим в ЕАЭС. К слову сказать, в Ереване могли бы и отказаться от такой «чести» хотя бы ради политической последовательности: ведь Армения также входит в ЕАЭС, а еще и в ОДКБ.

Итак, Россия, Китай, Турция, Иран, Азербайджан и многие другие международные игроки в восприятии США оказались странами второго или третьего порядка. Справедливости ради, заметим, что в списке гостей отсутствуют союзники Америки на Ближнем Востоке — Турция, Катар, Иордания, Саудовская Аравия.

Стоит ли американским СМИ после этого удивляться тому, что Москва и Пекин подписывают дорожную карту развития сотрудничества в военной области на 2021−2025 годы, всерьез обсуждают совместное освоение космоса, в том числе и по линии военных? Вряд ли могло быть иначе.

Разделение наций по принципу «демократически понятных» и «авторитарно непонятных» Вашингтону отсылает нас к печально-известным событиям 30-х и 40-х прошлого века. С той лишь разницей, что тогда говорили о «расовой полноценности». Бомбы, кстати, сыплются на голову «несвободных» точно также, как и раньше.

В обозримой перспективе эти процессы могут привести к завершению мирового порядка, диктуемого из одного центра. Ведь фактически США, противопоставляя одних другим, одновременно подставляют одних международных игроков под удары других.

Нетрудно догадаться, какие выводы могут сделать военные союзники Америки на Ближнем Востоке — те самые Турция, Катар, Иордания, Саудовская Аравия, которых оставили за скобками. Смогут ли две единственные страны региона, принявшие приглашение на «саммит», — Израиль и Ирак жить в атмосфере доверия со своими соседями? Как страны ЕАЭС и ОДКБ посмотрят на своего партнера Армению? Похоже, это мало кого заботит.

Как не беспокоит хозяев мероприятия и тот факт, что, приглашая Тайбэй, американцы тем самым подливают масла в огонь противоречий в возможно самый взрывоопасный конфликт в Азии, который может закончиться Третьей мировой войной: противостояние Китая и Тайваня.

Теперь у каждой страны мира есть моральное право создавать любые союзы, включая оборонительные. Своими действиями США уничтожают всю архитектуру международных отношений, сложившуюся после Второй мировой войны. И можно не сомневаться, что на этот раз конструкция в итоге обрушится на их же головы.

Автор — директор Центра изучения новой Турции

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора