Калининградские ученые научились читать мысли

Ученые Балтийского Федерального университета им. И. Канта представили выставке Вузпромэкспро в Сочи обновленную версию аппаратно-программного комплекса «Балалайка». Теперь с помощью программы можно управлять компьютерными приложениями при помощи жестов и мыслей. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщили «Известиям» в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.

Разработчики на примере компьютерной игры Doom продемонстрировали, как с помощью комплекса можно управлять персонажем без применения традиционных клавиатуры и мыши.

Программы основана на технологии искусственного интеллекта, что обеспечивает интуитивное и надежное управление. При этом авторы изобретения позаботились об удобстве нейроустройства — его компактность и портативность делает интерфейс оптимальным для решения различных прикладных задач.

Как сообщил проректор по научной работе БФУ им. И. Канта Максим Демин, прибор может использоваться для реабилитации постинсультных больных, способствуя восстановлению их двигательных и когнитивных функций с помощью техник биологической обратной связи.

«Также «Балалайка» может применяться в киберспорте для улучшения результатов атлетов за счет использования недоступных для обычных интерфейсов каналов информации, например, для прямого считывания мысленных намерений человека к действию», — уточнил он.

БФУ им. И. Канта является участником федеральной программы «Приоритет 2030». Она проводится в рамках национального проекта «Наука и университеты» и федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

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