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Диетолог назвала лучшее блюдо для снижения холестерина

Диетолог Манакер рассказала о лучшем блюде для снижения холестерина
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Американский диетолог Лорен Манакер рассказала, что употребление домашнего чечевичного супа помогает снизить уровень холестерина в организме. Об этом сообщается на портале Еat This, Not That!

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По словам специалиста, блюдо является полезным для сердца благодаря питательным веществам, в том числе клетчатке и калию, которые в большом количестве содержатся в нем.

Диетолог отмечает, что лучше всего готовить этот суп самостоятельно, а не выбирать готовое блюдо, где, как правило, слишком много натрия. Его избыток в пище снижает концентрацию железа, фосфора, калия, магния и кальция, из-за чего возрастает нагрузка на сердце и почки. Это может привести к развитию многих болезней, отмечает телеканал «Звезда».

Манакер подчеркнула, что в чечевичный суп стоит добавить свежие овощи — морковь и капусту, и не использовать полуфабрикаты. Тогда он будет полезнее. Диетолог добавила, что проблему высокого холестерина не может решить одна только диета, поскольку требуются постоянная физическая активность, отказ от алкоголя, в некоторых случаях необходим прием соответствующих препаратов.

В ноябре доктор Рут Фэйрчайлд из Университета Кардифф Метрополитен в Великобритании назвала снижающий уровень «вредного» холестерина продукт. По ее словам, это цельнозерновая горчица.

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