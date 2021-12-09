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У Бориса Джонсона родилась дочь

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У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его жены Кэрри родилась дочь. О прибавлении в семье главы кабмина в четверг, 9 декабря, сообщила журналистам представитель Джонсона, слова которой приводит The Guardian.

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«Премьер-министр и его супруга с радостью сообщили сегодня о рождении здоровой девочки. Мать и дочь чувствуют себя очень хорошо, они находятся в одной из лондонских больниц», — говорится в сообщении.

Супружеская пара благодарна коллективу медучреждения за заботу и поддержку, добавила представитель премьера страны.

Девочка стала седьмым ребенком политика. В браке с первой женой, юристом Мариной Уилер, у Джонсона родились сыновья Теодор и Майло, а также дочери Лара и Кассиа. У главы правительства также есть внебрачная дочь Стефани.

В апреле прошлого года Борис и Кэрри сообщили о рождении сына Уилфреда. 29 мая 2021 года политик тайно женился на Кэрри, пара провела секретную церемонию в Вестминстерском соборе.

На церемонии присутствовали всего 30 гостей. Этот брак стал третьим для премьера, ранее он был женат на Марине Уилер и Аллегре Мостин-Оуэн.

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