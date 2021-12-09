Прямой эфир
Мир
Герасимов опроверг информацию о готовящемся вторжении РФ на Украину
Туризм
Авиакомпании предложили не возвращать деньги за билеты пассажирам без QR-кода
Мир
В Новой Зеландии введут закон о запрете курения будущим поколениям
Авто
Дилеры спрогнозировали дефицит новых автомобилей в России до весны
Мир
На Украине отстранят от работы невакцинированных чиновников
Общество
Попова сообщила о начале исследования иммунитета к COVID-19 среди детей
Мир
МИД России приступил к проработке поручений по итогам встречи Путина и Байдена
Мир
СМИ опровергли вероятность введения США энергетических санкций против России
Общество
В Москву и Подмосковье пришли январские морозы
Интернет
В МВД подготовили проект о блокировке сайтов финансовых пирамид

В пресс-центре МИЦ «Известия» Игорь Бутман представит новый альбом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

10 декабря в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится презентация нового альбома Игоря Бутмана Only Now.

В ходе мероприятия музыкант, народный артист России Игорь Бутман расскажет о работе над альбомом, предстоящих концертах, творческих планах и подготовке к 100-летию российского джаза в 2022 году.

Only Now — 18-й студийный альбом Игоря Бутмана, выпуск которого состоится 10 декабря 2021 года. В альбом вошли как прежде не издававшиеся авторские композиции, так и уже любимые публикой песни. Премьерные концерты пройдут с 15 по 19 декабря в Нью-Йорке.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо прислать на почту ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Обращаем внимание, что представители СМИ будут допущены на пресс-конференцию при наличии QR-кода или отрицательного теста ПЦР на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до мероприятия.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021