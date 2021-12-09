В пресс-центре МИЦ «Известия» Игорь Бутман представит новый альбом

10 декабря в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится презентация нового альбома Игоря Бутмана Only Now.

В ходе мероприятия музыкант, народный артист России Игорь Бутман расскажет о работе над альбомом, предстоящих концертах, творческих планах и подготовке к 100-летию российского джаза в 2022 году.

Only Now — 18-й студийный альбом Игоря Бутмана, выпуск которого состоится 10 декабря 2021 года. В альбом вошли как прежде не издававшиеся авторские композиции, так и уже любимые публикой песни. Премьерные концерты пройдут с 15 по 19 декабря в Нью-Йорке.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо прислать на почту ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Обращаем внимание, что представители СМИ будут допущены на пресс-конференцию при наличии QR-кода или отрицательного теста ПЦР на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до мероприятия.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.