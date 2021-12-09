Песков рассказал о планах России поставить Турции дополнительную партию С-400

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Россия намерена поставить Турции дополнительную партию зенитных ракетных систем С-400. Об этом представитель Кремля заявил в интервью греческому телеканалу ANT1.

«У нас есть определенное понимание с нашими турецкими партнерами, и мы надеемся на это. Мы надеемся на это, да», — отметил Песков.

Журналист поинтересовалась у Пескова, в чем заключается интерес России в предоставлении Турции С-400, несмотря на ограничительные меры со стороны США. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Штатам «нравится играть в эту игру с санкциями».

«Им ни разу не удалось заставить какую-либо страну изменить свое мнение. Наша политика заключается в том, что мы открыты к сотрудничеству с различными странами, особенно с нашими партнерами», — сказал Песков.

14 ноября директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что Москва и Анкара ведут переговоры об участии России в создании истребителя пятого поколения.

Кроме того, как отметил Шугаев, Россия обсудила с Турцией экспорт военной продукции и совместную разработку вооружения.

Так он прокомментировал возможное подписание контракта на поставку Анкаре новой партии систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400.

В воскресенье, 14 ноября, в рамках международного авиасалона Dubai Airshow-2021 Шугаев отметил, что сотрудничество со страной развивается стабильно.

30 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что покупка страной у России зенитных ракетных систем С-400 имела смысл, несмотря на возникшие в связи с этим противоречия в отношениях Анкары с Вашингтоном. По его словам, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и экс-президент США Дональд Трамп подтвердили право Турции выбирать поставщиков оружия.