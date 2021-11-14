Россия и Турция начали переговоры о создании истребителя пятого поколения

Москва и Анкара ведут переговоры об участии России в создании истребителя пятого поколения. Об этом в воскресенье, 14 ноября, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«Россия неоднократно выражала готовность оказать содействие Турецкой Республике (в создании истребителя пятого поколения. — Ред.), пока мы находимся в стадии переговоров по данному проекту», — сказал он «РИА Новости».

18 октября глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир допустил, что Анкара может купить у Москвы истребители Cу-35 и Су-57, если Вашингтон приостановит продажу Турции истребителей F-16. В марте 2020 года США исключили Анкару из программы по созданию нового поколения истребителей F-35.

21 июля Шугаев рассказал, что Россия начала предварительные переговоры о поставке зарубежным заказчикам истребителя Су-57. При этом, по его словам, приоритетно новый истребитель будет поставляться в ВС РФ.

В июле стало известно, что пять стран подали заявки на приобретение российских истребителей пятого поколения Су-57. Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев спрогнозировал существенный спрос на эту модель уже в ближайшие годы.

Он добавил, что Су-57 — один из лучших истребителей в мире по своим тактико-техническим характеристикам и имеет различные преимущества.

Су-57 (ранее известный как ПАК ФА) — многофункциональный российский истребитель пятого поколения. Разработан для замены в российских Воздушно-космических силах (ВКС) тяжелого истребителя Су-27.

Белый дом многократно предупреждал руководство Турции о негативных последствиях закупок вооружений у Москвы. Так, 14 декабря 2020 года Вашингтон в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» ввел ограничительные меры в отношении Управления оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демирa. Это произошло после испытаний С-400, которые Анкара провела в октябре 2020 года.